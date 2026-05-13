Zaia: “Ecco il tornado che porta via il tetto di alcuni capannoni” Video News 13 Maggio 2026 14:39 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Prometeo tv n° 19 del 13 maggio 2026 Video News Mosca: “Kiev lasci il Donbass”. Nuova pioggia di missili – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Rebuild 2026: (Capaccioli), ‘portiamo visione su sostenibilità del costruire’ Video News Rebuild 2026: Buttieri (Federcasa), ‘confrontiamo dotazioni e prospettive del nuovo Piano Casa per Video News Rebuild 2026: Zaccaria (Legacoop Abitanti), ‘necessaria piattaforma per l’abitare che attragga Video News Rebuild 2026: Panarari (Unimore), ‘nuovi bisogni abitativi al centro delle riflessioni sociologiche’ Video News Rebuild 2026: Costa (Autobrennero), ‘innovazione e ricerca al centro del nostro sviluppo’ Video News Kedrion triplica la capacità produttiva con un investimento di 150 milioni Video News Marcucci (Kedrion):”Know how e radicamento sul territorio la forza dei nostri 25 anni” Video News Valentini (Mimit): “Investimento importante, uno sforzo collettivo che porta al successo di tutti” Video News Di Francesco (Kedrion): “Obiettivo è diventare la migliore azienda del settore” Video News Nautica: The Global Yachting Market, la cantieristica italiana segna un +5% nel triennio 2023-2025 Carica altri Firenze nubi sparse enter location 14.7 ° C 16.7 ° 13.9 ° 77 % 2.1kmh 75 % Mer 19 ° Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 18 ° Dom 21 ° Ultimi articoli Lavoro Lavoro, De Carli (Ordine Ingegneri Milano): “Innovare su tecnologia, mercato e regole” Lavoro Università Vanvitelli e Fondazione Convivenza Vesuvio insieme contro fuga vesuviani Lavoro Caputo (consigliera Mobilità): “Semplificazione è diritto a equità sociale” Lavoro Lavoro, Iannicelli (Ordine Ingegneri Milano): “Fattore umano è critico per transizione digitale” Lavoro Professioni, Penati (presidente Ordine Ingegneri Milano): “Nostra responsabilità costruire futuro innovativo” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Prometeo tv n° 19 del 13 maggio 2026 Video News Mosca: “Kiev lasci il Donbass”. Nuova pioggia di missili – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Rebuild 2026: (Capaccioli), ‘portiamo visione su sostenibilità del costruire’ Video news Video News Prometeo tv n° 19 del 13 maggio 2026 Video News Mosca: “Kiev lasci il Donbass”. Nuova pioggia di missili – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Rebuild 2026: (Capaccioli), ‘portiamo visione su sostenibilità del costruire’