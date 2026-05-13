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Borzacchiello: “Linguaggio decisivo per creare fiducia su educazione finanziaria”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Il primo strumento che oggi formatori ed educatori finanziari devono acquisire è l’intelligenza linguistica, cioè la capacità di raccontare i dati e parlare alle persone”.  

Lo ha detto Paolo Borzacchiello, esperto di comunicazione e intelligenza linguistica, intervenendo al Forum Educazione Finanziaria 2026 promosso da Aief all’Auditorium della Tecnica di Roma. “Le parole permettono di arrivare al cuore delle persone, alla pancia, se vogliamo usare una metafora. Il solo dato è difficile da far digerire”, ha spiegato Borzacchiello. “Il cervello crede di essere razionale, ma in realtà non lo è affatto: spesso dice di voler fare delle cose e poi fa esattamente il contrario”.  

Secondo Borzacchiello, la capacità di interazione rappresenta oggi un elemento centrale anche per chi opera nell’educazione finanziaria: “Le interazioni umane e la capacità di relazionarsi con le persone sono la chiave per ottenere risultati e successo. La competenza professionale è importante, ma da sola non basta”. “In un mondo sempre più artificiale, saper interagire davvero con persone vere in carne e ossa è il messaggio più importante che voglio portare”, ha spiegato. Borzacchiello ha poi sottolineato la necessità di investire nella formazione comunicativa: “Bisogna studiare, leggere libri, fare corsi e arricchire il bagaglio di competenze tecniche con competenze linguistiche ed emotive”. E, concludendo, ha aggiunto: “Eventi come questo servono proprio a costruire strumenti più efficaci per comunicare”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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