Da Abodi e La Russa a Maldini e Bonolis, gli ospiti e i vip attesi alla finale di Coppa Italia Lazio-Inter

(Adnkronos) – Cresce l’attesa per la finale di Coppa Italia Lazio-Inter, in campo stasera, mercoledì 13 maggio, alle 21. Le squadre di Maurizio Sarri e Cristian Chivu, fresco vincitore dello scudetto, si sfideranno nell’ultimo atto della Coppa nazionale per mettere in bacheca il prestigioso trofeo. Un titolo che potrebbe dare un senso alla stagione dei biancocelesti o impreziosire quella dei nerazurri, a caccia del double dopo la conquista del ventunesimo tricolore. Dalle istituzioni ai personaggi del mondo dello sport, sono tanti i vip attesi allo stadio Olimpico per il calcio d’inizio.

Per quanto riguarda gli esponenti del governo, ad assistere alla finale ci saranno il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, ma anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo. Attesi anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e i senatori Adriano Galliani e Maurizio Gasparri. Ci saranno poi il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, oltre a Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, che poche ore fa hanno ufficializzato le rispettive candidature alla presidenza della Figc.



Presenti, inoltre, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli (insieme all’ad Luigi De Siervo) e il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, in questi giorni alle prese con l’organizzazione degli Internazionali al Foro Italico.

Non mancheranno i vertici di Lazio e Inter: all’Olimpico, a fare il tifo per i biancocelesti ci sarà in primis il presidente Claudio Lotito, mentre i nerazzurri saranno rappresentati dal numero uno del club Giuseppe Marotta e dal vicepresidente Javier Zanetti.

Folta rappresentanza anche delle altre squadre di Serie A: dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis all’ad dell’Atalanta Luca Percassi, passando per l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali e il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini.

Tra i vip c’è da segnalare la presenza di Paolo Bonolis, tifosissimo dell’Inter. In tribuna si vedranno poi leggende del calcio italiano come Paolo Maldini, sugli spalti per osservare da vicino il figlio Daniel, e Roberto Mancini. L’allenatore, che ha legato la sua carriera a entrambe le squadre in campo, è anche il ct che ha regalato l’ultima gioia alla Nazionale, con il trionfo agli Europei nell’estate 2021. A proposito di azzurri, la curiosità è che non ci saranno campioni del mondo ad assistere alla finale (né del 1982, né del 2006).

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