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Milan, addio ad Allegri a fine stagione? Italiano in pole per i bookies

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(Adnkronos) – Il momento a dir poco complicato del Milan mette in discussione anche il futuro di Massimiliano Allegri: dopo aver raccolto appena sette punti nelle ultime otto partite, i rossoneri vedono clamorosamente a rischio la qualificazione alla Champions League. E la permanenza di Max è un rebus, tanto che, come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Sisal Vincenzo Italiano si avvicina alla panchina dei rossoneri a quota 4,00. 

Più lontane le alternative Raffaele Palladino (9,00) e Francesco Farioli (12,00), mentre la suggestione Antonio Conte si gioca a 33 volte la posta. E Allegri? In caso di addio al Milan, per il tecnico livornese potrebbero aprirsi le porte della Nazionale. L’ex tecnico della Juve, infatti, viene proposto a 5,50 nella lavagna di Planetwin365, in linea con Claudio Ranieri (4,00) e Pep Guardiola (5,00). 

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