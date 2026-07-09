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Gila conferma il passaggio al Milan: “Partirò in questi giorni, un saluto a tutti i tifosi della Lazio”

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(Adnkronos) –
“Partirò in questi giorni, un saluto grande a tutti i tifosi e forza Lazio. Mi porto dietro tutto: compagni, tifosi, città. È stato molto bello, sono contento degli anni vissuti qui”. Con queste parole Mario Gila conferma il suo imminente passaggio al Milan, Gila ha parlato a Formello in occasione del primo giorno di raduno della Lazio del nuovo tecnico Rino Gattuso. Il 25enne spagnolo, arrivato in biancoceleste nell’estate del 2022, chiude la sua esperienza in biancoceleste con 117 presenze e due reti.  

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