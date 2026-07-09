32.6 C
Firenze
giovedì 9 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Previdenza, Giubboni (Univ. Perugia): “Nel contributivo manca la solidarietà, serve una garanzia”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il sistema di calcolo contributivo oggi in vigore non contempla più l’integrazione al trattamento minimo, che storicamente ha rappresentato il principale strumento redistributivo e solidaristico per garantire una prestazione adeguata ai pensionati”. Così Stefano Giubboni, professore ordinario di Diritto del Lavoro all’università di Perugia, intervenendo al seminario ‘Previdenza Next Gen. La pensione contributiva di garanzia, dentro un sistema equo e sostenibile’, organizzato a Roma da Acli e Patronato Acli. 

“Questa è una grave carenza del sistema – ha spiegato Giubboni – perché il legislatore non ha considerato fino in fondo che molti dei futuri pensionati con il contributivo puro potrebbero non riuscire a maturare un montante sufficiente per ottenere una pensione realmente adeguata, dignitosa e conforme ai parametri costituzionali”. 

Secondo il docente, la proposta della pensione contributiva di garanzia nasce proprio dall’esigenza di colmare questo vuoto. “Abbiamo deciso di rilanciare questa proposta perché può reintrodurre nel sistema contributivo un elemento solidaristico che oggi manca. Si tratta di un aspetto fondamentale per garantire maggiore equità previdenziale – ha sottolineato – Non significa mettere in discussione la scelta di fondo del metodo contributivo ma correggerla e integrarla in senso solidaristico. Il sistema può mantenere il principio della correlazione tra contributi versati e prestazione pensionistica, prevedendo però un meccanismo di garanzia per chi, pur avendo lavorato, rischia di non raggiungere una pensione adeguata”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.6 ° C
34.3 °
32.1 °
47 %
0.9kmh
6 %
Gio
36 °
Ven
36 °
Sab
37 °
Dom
37 °
Lun
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2227)ultimora (1342)Video Adnkronos (485)sport (115)salute (87)Tecnologia (71)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati