Giovannini (Asvis): “Il futuro al centro con Ecosistema futuro”

(Adnkronos) – “Asvis ha deciso di lanciare un progetto che si chiama Ecosistema Futuro. Con un vasto programma, cioè quello di mettere il futuro al centro della riflessione culturale, politica, sociale del Paese”. Così Enrico Giovannini, direttore scientifico Asvis, nel suo intervento a ‘Salute e benessere come priorità sociale’, evento di apertura della Social Sustainability Week che si è svolto questa mattina presso il Palazzo dell’Informazione a Roma.

“Come Asvis è attuatore dell’Agenda 2030, Ecosistema Futuro, che è un spin-off di Asvis, è l’attuatore del Patto sul futuro, una decisione delle Nazioni Unite di settembre 2024 con la quale viene chiesto a ogni Paese, tra le altre cose, di dotarsi di strutture di governance anticipante”, spiega.

Giovannini ricorda, poi, la modifica dell’articolo 9 della Costituzione del 2022, “che cita l’interesse delle future generazioni”. Conseguentemente “il governo ha adottato la nostra proposta di creare la valutazione di impatto generazionale. Il Parlamento ha votato il testo definitivo qualche settimana fa, la Vig entrerà in vigore dopo il decreto attuativo e dice due cose: la prima è che bisognerà valutare l’impatto di tutte le nuove leggi in termini sociali e ambientali”.

Dopodiché, aggiunge, “il governo ha scritto il primo comma che dice: le leggi della Repubblica promuovono l’equità tra generazioni. Lo sottolineo perché capiate la potenza teorica, sperando che non diventi qualcosa di puramente burocratico, della rivoluzione: il combinato disposto del cambio della Costituzione e dell’adozione di questa legge”.

Dunque, conclude Giovannini, “se questi due passi che sono in linea con il Patto sul futuro verranno realizzati concretamente, forse recupereremo anche un po’ di fiducia, dei giovani in particolare, nel sentire che chi è al comando ha un’idea di dove vuole andare ma soprattutto si sottopone alla valutazione pubblica dei propri atti. Una potenziale rivoluzione e spetta a tutti noi aiutare il governo ad attuarla nei prossimi mesi”.

