Google, Corte Ue conferma multa da 2,4 miliardi

(Adnkronos) – La Corte di Giustizia dell’Ue ha confermato la multa di 2,4 miliardi di euro inflitta dalla Commissione Europea a Google per aver abusato della sua posizione dominante, favorendo il proprio servizio di comparazione di prodotti. Il ricorso presentato da Google e Alphabet, informa la Corte, è respinto. La Corte di Giustizia dell’Ue ha dato quindi ragione alla Dg Concorrenza guidata da Margrethe Vestager sulla vicenda dei ‘ruling’ fiscali concordati dall’Irlanda con Apple. I giudici di Lussemburgo, informa la Corte, hanno annullato la sentenza del Tribunale dell’Unione che riguardava gli accordi di Dublino con il colosso di Cupertino. La Corte ha deciso in via definitiva sulla controversia, confermando la decisione della Commissione, che risale al 2016: l’Irlanda ha concesso alla multinazionale californiana un aiuto illegale, che è tenuto a recuperare. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)