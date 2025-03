Grande Fratello, chi è uscito ieri sera? Ecco i nomi dei finalisti

(Adnkronos) – È andata in onda ieri, lunedì 24 marzo, la semifinale del Grande Fratello. Sono stati tre i concorrenti eliminati ed è stata eletta nel corso della puntata la quarta finalista. Ecco tutto quello che è successo nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Una puntata ricca di colpi di scena, di confronti e di saluti. I concorrenti sono pronti a vivere l’ultima settimana nella Casa più spiata d’Italia prima di scoprire finalmente il verdetto: chi vincerà l’edizione del Grande Fratello?

Il pubblico era chiamato a scegliere chi salvare tra Helena Prestes, Giglio e Chiara Cainelli. E il primo concorrente a dover abbandonare la casa del Grande Fratello a un passo dalla finale è Giglio. Dopo il verdetto del primo televoto, è il momento delle ultime nomination di questa edizione del reality. È stato aperto così un televoto flash che ha visto in nomination Chiara Cainelli, Helena Prestes, Shaila Gatta e Javier Martinez. Il concorrente meno votato è proprio Javier Martinez che ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello definitivamente. Altro televoto flash: il concorrente più votato dal pubblico diventa il quarto finalista del reality mentre il meno votato lascia il Grande Fratello. La più votata è la concorrente Helena Prestes che accede al finale e diventa la quarta finalista del Grande Fratello mentre Shaila Gatta, la meno votata dal pubblico, deve abbandonare la Casa.

Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli sono al televoto per l’ultimo ambito posto per la finale. Chi conquisterà l’ultimo posto? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)