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Vilipendio cadavere Pamela Genini, al setaccio i campi della Bergamasca: si cerca la testa della 29enne

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Si stanno concentrando in alcune aree rurali della Bergamasca le ricerche della testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 15 ottobre a Milano dall’ex fidanzato Gianluca Soncin e poi seppellita nel cimitero del suo paese natale, Strozza, dove qualcuno ha profanato la salma. Per il vilipendio del cadavere è indagato dalla Procura di Bergamo l’amico di Genini, Francesco Dolci. 

In una nota i carabinieri del comando provinciale di Bergamo comunicano di aver dato esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura. L’attività – viene spiegato – è “finalizzata alla ricerca della parte della salma ad oggi non rinvenuta e interesserà alcune aree rurali preventivamente individuate sulla base delle risultanze investigative sinora acquisite”. 

Le operazioni, “particolarmente complesse per estensione territoriale e caratteristiche dei luoghi da ispezionare”, dureranno più giornate. 

Per le ricerche è stato chiesto il supporto di un’unità cinofila specilizzata nella ricerca di resti umani, proveniente dal centro carabinieri cinofili di Firenze. Dalla Toscana sono così arrivati nella Bergamasca ‘Claus’, un pastore belga Malinois ‘Claus’, e ‘Hula’, un esemplare di pastore tedesco. I due cani sono stati addestrati proprio a individuare parti anatomiche, anche in ambienti complessi e su superfici vaste, come l’area in cui verrà cercata la testa di Pamela Genini. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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