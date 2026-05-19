Mirabilandia, Mirabeach 2026: con 88 mila mq di divertimento torna la spiaggia più caraibica della Romagna ﻿

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Mirabeach, il parco acquatico adiacente a Mirabilandia, è pronto a riaprire i cancelli sabato 13 giugno per una nuova estate all’insegna del divertimento e del relax sempre più inclusivi. La spiaggia bianchissima direttamente da Sharm el-Sheikh, che non scotta al sole, e l’atmosfera rilassata saranno ancora una volta la scenografia perfetta di giornate in pieno stile caraibico. I tanti scivoli, percorsi acquatici, piscina con le onde, aree relax, lettini e ombrelloni, spazi verdi con zone Vip e ville esclusive full optional oltre a bar, ristoranti, chiringuito e negozi che completano l’offerta. Per rilassarsi al sole direttamente in acqua, il Rio Angel propone un tranquillo percorso su morbidi gommoni. Per chi cerca adrenalina, imperdibili il Vuelta Vertigo, lo scivolo a ‘V’ e il Rumba, tra curve e rapide discese. Divertimento in compagnia con il multipista Los Ràpidos, mentre i più piccoli possono giocare tra torri e scivoli di El Castillo. Per una pausa all’insegna del benessere, niente di meglio della Laguna del Sol e della Baía de Ondas con oltre 2.000 metri quadrati di onde.

“Come ogni anno l’apertura di Mirabeach segna ufficialmente l’avvio dell’estate e siamo pronti a offrire ai nostri ospiti tante esperienze e opportunità di relax negli ottantottomila metri quadri del parco acquatico. La scelta giusta per sfuggire dalla calura e vivere una giornata all’insegna del divertimento per tutta la famiglia”, spiega Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia e Mirabeach. Novità del 2026 è il debutto di ‘Relax Accessibile’, un progetto pilota che prevede uno spazio riservato e attrezzato per ospiti con difficoltà motorie o in sedia a rotelle. L’area è composta da postazioni con pedana di accesso agevolato, ombrelloni XL e lettini rinforzati e rialzati, progettati per garantire maggiore comfort, autonomia e sicurezza. L’area ‘Relax Accessibile’ sarà collocata in una posizione strategica del Parco, nelle immediate vicinanze di spogliatoi e toilette dedicate, infermeria, ingresso, negozio e area bar. Una scelta studiata per ridurre al minimo gli spostamenti e migliorare la fruibilità dell’esperienza, sia per i visitatori con disabilità sia per i loro accompagnatori, che sarà sperimentata in questa stagione per testarne la funzionalità e studiare successivi ampliamenti.

“Con questo nuovo progetto il Parco rafforza il proprio impegno verso un’ospitalità sempre più inclusiva, offrendo un miglioramento concreto dell’accessibilità di Mirabeach e permettendo agli ospiti di vivere l’esperienza della spiaggia in modo più autonomo e dignitoso – commenta Mangia – ‘Relax Accessibile’ è un primo esperimento, al momento abbiamo potuto predisporre tre postazioni, ma rappresenta un progetto pilota replicabile, pensato come base di partenza per ulteriori sviluppi nelle future stagioni e in altri parchi, sempre con una particolare attenzione ai valori dell’accoglienza e al rispetto delle diverse esigenze di tutti”.

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