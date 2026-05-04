‘Il diavolo veste Prada 2’ travolge il box office: esordio con oltre 14 milioni di euro

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‘Il diavolo veste Prada 2’ travolge il box office. Il sequel ha esordito con 11.460.189 euro e una media strepitosa di 16.779 euro in 683 cinema nel weekend 30 aprile – 3 maggio, cui va aggiunto l’incasso del 29 per un totale di 14.178.176 euro. Questo exploit – si tratta del migliore esordio dell’anno dopo ‘Buen Camino’ (27,1 milioni) – corrobora un fine settimana eccezionale: 17.574.397 euro per 2.167.263 spettatori, inferiore solo allo zaloniano 1° – 4 gennaio. La crescita rispetto all’analogo fine settimana (1 – 4 maggio) del 2025 è del 298% e rispetto allo scorso week-end è del 109%.

In seconda posizione continua a convincere ‘Michael’ con 4.636.189 euro e una media di 7.167 euro: uscito il 22 aprile, il biopic di Michael Jackson ha raggiunto 13.381.312 euro. Sul terzo gradino del podio, ‘Super Mario Galaxy’ – Il film che arriva a 13.993.157 euro. Da segnalare nella Top10 Cinetel degli incassi le new entry: ‘Nel tepore del ballo’ di Pupi Avati esordisce con 151.868 euro e una media di 697 euro in 218 cinema, buoni per il quinto posto; ‘Yellow Letters’ diretto dall’Ilker Catak de ‘La sala professori’ è sesto 86.062 euro. Occhio anche all’horror ‘Lee Cronin – La mummia’, che raggiunge 1.661.583 euro in quarta posizione, e al sentimentale The Drama – Un segreto è per sempre settimo con 5.138.290 euro dal 1° aprile.

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