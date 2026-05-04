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Montesano: “Ma quale destra e sinistra, ormai c’è solo il partito di sopra e quello di sotto”

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(Adnkronos) – ”Ieri ha telefonato uno che m’ha detto ‘tanto lui è di destra, alza il telefono e gli danno una trasmissione’. Infatti avete visto quante me ne hanno date? Manco mezza”. Così Enrico Montesano in un video su Facebook. “Ma poi io dico, ma perché pensano che io sia di destra, ma per quale motivo – prosegue – Perché uno non è più del Pd, perché mi sono dimesso dal Pd, devo esse per forza de destra. Cioè, uno se non è del Pd che diventa nazifascista? No!”. 

“Diciamo io sono un socialista senza partito. Quello ero e quello so rimasto. Io non ho capito perché. Io poi ormai è dal 2007 che dico ‘ormai la divisione destra e sinistra è obsoleta, come avrebbe detto Di Pietro. Ormai la divisione è fra chi sta sopra e chi sta sotto”, continua l’attore.  

 

”Chi sta sopra – dice ancora nel video – so quelli miliardari, l’élite, quelli che comandano, noi stiamo sotto. Noi siamo del partito di sotto. Io non so né de destra né de sinistra né de centro. Sono di sotto. Va bene? Siamo tutti del partito di sotto. Ancora non ve ne sete resi conto?”, conclude Montesano con una risata sarcastica e aggiunge: ”Meno male che faccio il teatro”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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