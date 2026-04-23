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Imprese, Porcu: “Azioni GreenShare si delineano attraverso persone che conoscono territorio”

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(Adnkronos) – “Questa operazione rappresenta un modello di crescita. Parte da lontano, c’è una visione e una consapevolezza a livello nazionale ed europeo, ma le azioni concrete si delineano attraverso il management locale, attraverso persone che conoscono il territorio. Questa interazione è la chiave del successo”. Lo ha detto Chicco Porcu, presidente FlossLab e neoletto presidente di GreenShare, durante la conferenza stampa di presentazione dell’ingresso di GreenShare, azienda che costruisce soluzioni all’avanguardia per la mobilità, in FlossLab, società del gruppo Net Service Group. L’evento si è tenuto questa mattina all’Hotel Margherita a Cagliari.  

  

“L’ecosistema regionale della transizione digitale dagli anni ’90 con il premio Nobel Carlo Rubbia, che apre il Crs4 – continua Porcu – Nasce con le prime imprese digitali, ci ricordiamo tutti di Video On Line e di Tiscali, poi continua ancora oggi con un sistema di competenze che coinvolge l’Università, Sardegna Ricerche e le imprese private. Quindi anche una realtà come questa, piccola, ma paradigmatica nel suo approccio perché è innovativa, può aiutare un sistema che si deve alimentare e che ha bisogno sempre di nuovi protagonisti”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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