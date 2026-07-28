Incendi in Francia e Spagna, corsa contro il tempo per domare fiamme prima di nuova ondata di caldo

(Adnkronos) – Una corsa contro il tempo, prima del ritorno del grande caldo. I vigili del fuoco in Francia e Spagna stanno lavorando a ritmo serrato per domare i vasti incendi che stanno devastando la zona, prima che un’altra ondata di calore, prevista per questa settimana, complichi ulteriormente gli sforzi per spegnere le fiamme.

Il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha definito le giornate di ieri e oggi “assolutamente cruciali”, prima che le temperature risalgano da domani. Il primo ministro, Pedro Sánchez, ha avvertito: “Ci aspettano ore difficili, ore complesse”. Funzionari dell’Ue hanno affermato che gli incendi potrebbero continuare a divampare fino all’inizio di novembre, in quello che rischia di essere un anno da record per la superficie di terreno bruciato.

Un incendio divampato sulle colline di Ávila, a ovest di Madrid, è diventato il più grande mai registrato in Spagna, bruciando 50.000 ettari. Le autorità stanno combattendo contro due incendi distinti a nord-ovest di Madrid, portando la superficie totale di terreno bruciato nei pressi della capitale a 70.000 ettari. L’agenzia meteorologica statale spagnola, Aemet, ha dichiarato che l’ondata di calore durerà almeno fino a domenica, rendendo più difficili le operazioni antincendio a causa delle alte temperature e dei venti meridionali.

Anche la Francia è impegnata in una “corsa contro il tempo” per domare gli incendi prima di un’altra ondata di caldo prevista per questa settimana, ha dichiarato Eric Brocardi, portavoce dei vigili del fuoco. I meteorologi hanno previsto che le temperature potrebbero raggiungere i 40°C in alcune zone del Paese a partire da oggi. Ciò complicherebbe gli sforzi per controllare l’incendio nella Gironda, nel sud-ovest della Francia, che il ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, ha descritto come “estremamente intenso e imprevedibile a causa dei venti e che avanza in modo irregolare verso l’area metropolitana di Bordeaux”. Il sindaco della città, Thomas Cazenave, ha dichiarato alla Bbc di prepararsi a “ogni evenienza”, dato che l’incendio si è avvicinato a 15 km dalla città. “Ci stiamo preparando ad accogliere un gran numero di persone qualora venissero ordinate ulteriori evacuazioni”, ha affermato.

Durante una visita a Bordeaux, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato: “Le prossime settimane saranno difficili e dobbiamo resistere”. Ha però affermato che un incendio di dimensioni minori nella vicina regione delle Landes, che ha costretto all’evacuazione di oltre 30.000 persone, è stato “contenuto” ma rimane “virulento”. “Dobbiamo essere estremamente cauti nelle prossime ore e nei prossimi giorni”, ha aggiunto. L’incendio della Gironda ha finora bruciato 42.000 ettari, diventando una delle più grandi devastazioni territoriali in Francia dalla Seconda Guerra Mondiale. Nel comune di Cestas, a circa 16 chilometri dalla città di Bordeaux, i vigili del fuoco hanno utilizzato escavatori meccanici per sradicare gli alberi nel tentativo di creare una fascia tagliafuoco. Il vasto incendio, che ha provocato l’evacuazione di 220.000 persone, non aveva compiuto progressi nelle prime ore di lunedì, ma “non era sotto controllo” e rimaneva “molto difficile da domare”, ha dichiarato Nuñez.

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