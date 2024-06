Incidente in fabbrica Aluminium di Bolzano, morto uno dei 6 operai feriti in esplosione

(Adnkronos) – E' morto uno dei sei operai rimasti feriti nell'esplosione avvenuta in uno stabilimento di Bolzano nei giorni scorsi. La vittima era ricoverata nel reparto grandi ustionati di Borgo Trento. "Non ce l’ha fatta a superare la fase acuta delle 72 ore uno dei due pazienti, arrivati da Bolzano nella notte fra giovedì 20 e venerdì 21", conferma l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona come riporta 'L'Arena'. Il sito web del quotidiano ricorda che il "quadro clinico generale era apparso da subito molto critico, tanto che dal pronto soccorso di Bolzano è stato trasportato al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Borgo Trento". L'esplosione è avvenuta nella notte tra giovedì 20 giugno e venerdì 21 nello stabilimento della Aluminium Bozen. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)