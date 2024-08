Incidente Milano, furgone travolge 4 persone: 2 gravi

(Adnkronos) – Grave incidente nel centro di Milano: un furgone ha travolto quattro pedoni all’angolo tra via Boccaccio e piazza Giovine Italia. Due sono state colpite direttamente e sono rimaste gravemente ferite: si tratta di un 30enne, finito in arresto cardiocircolatorio dopo l’incidente e portato in codice rosso a Niguarda con traumi multipli e le manovre di rianimazione ancora in corso. L’altro è un 21enne, portato in codice giallo all’ospedale San Raffaele con traumi a cranio, volto, gamba e braccia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)