Indian Wells, Paolini eliminata agli ottavi. Fuori anche Berrettini-Sonego nel doppio

(Adnkronos) – Giornata da dimenticare per il tennis azzurro a Indian Wells. Finisce l’avventura di Jasmine Paolini nel Masters 1000 americano: la toscana viene sconfitta in maniera netta dalla russa Liudmila Samsonova (numero 25 del ranking) con un 6-0 6-4 in un’ora e 7 minuti di gioco, salutando così il torneo agli ottavi di finale. Salutano Indian Wells anche Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, eliminati nel torneo di doppio dalla coppia Arevalo/Pavic, numero 1 del seeding, riusciti a imporsi 7-6 6-4 in una partita molto equilibrata e con due set point falliti dagli azzurri nel primo parziale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)