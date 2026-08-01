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Inflazione, caldo, sanità e bollette: le preoccupazioni degli italiani secondo Spin Factor

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Alla vigilia dell’esodo estivo, il clima che emerge dalle conversazioni online racconta un Paese che guarda alle vacanze senza aver archiviato le principali preoccupazioni economiche e sociali. Il costo della vita continua infatti a rappresentare la principale fonte di inquietudine, accompagnato dalle difficoltà del sistema sanitario e dagli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico. È quanto emerge dal rapporto realizzato da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica e analisi dei dati, attraverso Human, la propria esclusiva piattaforma di social listening AI driven. 

Il tema più discusso è quello dell’inflazione e del potere d’acquisto, che rappresenta il 19,7% delle conversazioni monitorate. Salari, pensioni, prezzi dei beni di consumo e difficoltà delle famiglie restano al centro del dibattito pubblico. Segue la sanità pubblica (19,3%), con liste d’attesa, carenza di personale, condizioni degli ospedali e pressione sui pronto soccorso che continuano ad alimentare il confronto online. Al terzo posto si collocano le ondate di calore e gli incendi (17,9%), tema inevitabilmente protagonista dell’estate 2026 tra temperature elevate, siccità, emergenze ambientali e rischi per la salute. Completano la top five il caro carburanti e bollette (8,6%), che continua ad alimentare le preoccupazioni delle famiglie, e le tensioni internazionali (8,3%), sullo sfondo dei conflitti ancora aperti e delle incertezze geopolitiche. 

Il rapporto di Spin Factor passa quindi all’analisi delle interazioni generate online, offrendo così una prospettiva complementare, distinguendo i temi più citati da quelli capaci di suscitare il maggiore coinvolgimento. Le ondate di calore e gli incendi guidano la classifica con 12,8 milioni di interazioni stimate, davanti al caro carburanti e bollette (9,8 milioni) e all’inflazione e potere d’acquisto (9,2 milioni). Conferma la propria centralità anche la sanità pubblica, che totalizza 7,4 milioni di interazioni. Fa il suo ingresso tra i temi più coinvolgenti la sicurezza urbana e la criminalità, con 7,1 milioni di interazioni. Pur generando un volume di conversazioni inferiore rispetto ad altri argomenti, episodi di aggressioni, rapine e baby gang dimostrano di attivare un livello di partecipazione e di reazione particolarmente elevato quando entrano nell’agenda pubblica. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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