Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: era fallo su Bastoni?

Proteste e polemiche in Inter-Juventus. Nel big match di oggi, sabato 14 febbraio, Pierre Kalulu è stato espulso nel finale di primo tempo dopo aver rimediato la seconda ammonizione della sua partita, scatenando la furia del difensore francese prima e di Luciano Spalletti in panchina poi. Ma cos’è successo a San Siro?

Succede tutto al 42′. Kalulu, già ammonito, interviene su Bastoni che stava facendo ripartire l’azione nerazzurra e l’arbitro La Penna estrae immediatamente il secondo giallo e quindi il cartellino rosso. Le immagini però mostrano che il giocatore francese non colpisce il difensore dell’Inter, che si lascia cadere inducendo all’errore il direttore di gara.

Kalulu, già destinatario di un discutibile primo cartellino giallo per un’entrata su Barella, invoca l’intervento del Var dopo aver protestato in maniera veemente con La Penna: il Var però non può rimediare all’errore poiché il provvedimento disciplinare è un’ammonizione e non un’espulsione diretta. Confermata quindi, per forza di cose, la decisione di campo e l’ex giocatore del Milan è costretto ad abbandonare il terreno di gioco, lasciando in dieci la Juventus per i minuti finali del primo tempo e per l’intera ripresa. Bastoni, già ammonito, dopo il tuffo che poteva essere punito con un cartellino giallo per simulazione esulta per il rosso ‘inventato’ ai danni di Kalulu. A completare il quadro, la decisione del tecnico nerazzurro Cristian Chivu all’intervallo: Bastoni, dopo l’episodio plateale, viene sostituito.

