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Internazionali, Errani si arrabbia con Paolini: la frase che (non) scuote Jasmine

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Sara Errani ‘arrabbiata’ con Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, la tennista azzurro è stata eliminata a sorpresa dalla belga Elise Mertens, numero 21 del mondo, nel terzo turno del Wta 1000 di Roma, facendosi rimontare e perdendo in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7, 3-6. A nulla è servito il coaching, con toni piuttosto accesi di Errani, compagna di doppio e parte del team di Paolini, al termine del secondo set, così come il tifo incessante del Centrale. 

Dopo aver perso il secondo parziale al tie break infatti, Errani ha speso diversi minuti a parlare con l’azzurra. Tante le indicazioni tattiche, soprattutto per evitare il cambio di gioco e ritmo dell’avversaria, letale per tutto l’arco dell’incontro, ma anche il tentativo di spronarla da un punto di vista mentale. 

“Sei forte, ca**o”, ha urlato Errani, mentre Paolini ascoltava con la testa bassa le sue indicazioni. L’atteggiamento del corpo di Jasmine però non faceva presagire niente di buono, e così l’azzurra ha abbandonato, da campionessa in carica, gli Internazionali. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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