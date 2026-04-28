Iran, impennata prezzi dei carburanti: compagnie aeree low cost tagliano i voli

(Adnkronos) – Ryanair, Transavia, Volotea e altre compagnie aeree low cost stanno subendo le conseguenze dell’aumento dei prezzi del carburante per aerei, dovuti alla guerra in Iran e in Medio Oriente, e reagiscono riducendo i voli. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha sottratto un’enorme quantità di petrolio al mercato, facendo schizzare alle stelle il prezzo del carburante per aerei e alimentando i timori di carenze che potrebbero costringere le compagnie aeree a cancellare i voli. Ma le compagnie non stanno aspettando che si verifichi una carenza di rifornimenti per reagire.

“Avviso di viaggio: le compagnie aeree stanno cancellando migliaia di voli proprio ora”, ha dichiarato Karen Schaler, conduttrice di Travel Therapy Tv, in un reel su Instagram lo scorso fine settimana. “Prenotate in anticipo”. Un consiglio che troverebbe l’approvazione del Ceo di Ryanair, Michael O’Leary, che all’inizio del mese aveva espresso preoccupazione per il fatto che i timori di carenza di carburante stessero inducendo le persone a rimandare le prenotazioni dei voli.

Le compagnie aeree low-cost – che, secondo diverse stime, controllano poco più di un terzo del mercato globale – sono le prime a risentire della crisi a causa della natura del loro modello di business. Con biglietti più economici, hanno una minore capacità di assorbire l’aumento dei costi del carburante.

Alcune delle cancellazioni potrebbero essere dovute ai normali aggiustamenti che le compagnie aeree tendono ad apportare quando la domanda non soddisfa le aspettative su determinate rotte. “Non è insolito che le compagnie aeree modifichino i loro orari in questo periodo dell’anno”, ha dichiarato all’Afp l’analista finanziario Dudley Shanley della banca d’investimento Goodbody. Ma “se i prezzi del carburante per aerei rimarranno a questi livelli, le compagnie low-cost dovranno operare ulteriori tagli”, ha aggiunto.

Se prima della guerra erano in grado di mantenere rotte marginalmente redditizie o addirittura non redditizie, l’impennata dei prezzi del carburante le costringerà a prendere decisioni difficili. Questo processo inizierà per molte compagnie durante l’alta stagione estiva. “Purtroppo, è molto probabile che le vacanze di molte persone saranno compromesse, a causa di cancellazioni di voli o di biglietti aerei molto, molto costosi”, ha dichiarato la scorsa settimana a Sky News Dan Jorgensen, commissario europeo per l’energia.

La velocità con cui le compagnie aeree stanno reagendo dipende in parte dalla misura in cui si sono assicurate in anticipo le forniture di carburante a prezzi fissi. Le compagnie aeree europee tendono a farlo in misura maggiore rispetto alle loro concorrenti in altre parti del mondo. Air Transat, una compagnia aerea low-cost canadese, ha tagliato il 6% del suo programma voli da maggio a ottobre. La più grande compagnia aerea low-cost del Sud-est asiatico, AirAsia X, ha annunciato venerdì ulteriori tagli ai voli e persino ad alcune coincidenze, senza fornire una cifra complessiva.

All’inizio di questo mese, la compagnia aerea low-cost con sede in Malesia ha dichiarato che avrebbe aumentato le tariffe fino al 40% e che circa il 10% dei suoi voli complessivi era già stato cancellato. La compagnia aerea low-cost ungherese Wizz Air finora ha resistito alla tentazione di ridurre i voli. “Non stiamo riducendo la capacità, perché credo che lo faranno gli altri”, ha dichiarato di recente l’amministratore delegato Jozsef Varadi alla rivista specializzata Aviation Week. “Non bisogna correre più veloce dell’orso, ma più veloce di chi ci sta accanto”, ha aggiunto.

Probabilmente si riferiva ai tagli più drastici effettuati nel settore dal gruppo tedesco Lufthansa, che aveva appena annunciato la cancellazione di 20.000 voli dal suo programma fino a ottobre, oltre alla sospensione dei servizi della sua compagnia aerea regionale CityLine. La sua rivale europea Air France-Klm ha ridotto del 2% i voli a maggio e giugno con la sua controllata low-cost Transavia. Klm è riuscita a contenere le cancellazioni all’1% dei suoi voli europei.

Ryanair non ha citato l’aumento del prezzo del carburante, bensì gli alti costi e le tasse, quando la scorsa settimana ha annunciato la riduzione dei voli da e per Berlino a partire da ottobre. La compagnia aerea sta inoltre riducendo del 10% i voli da Dublino, criticando la capacità limitata dell’aeroporto. Dall’inizio del mese, la spagnola Volotea ha tagliato quasi l’1% dei voli dal suo programma estivo.

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