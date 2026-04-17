Iran riapre lo Stretto di Hormuz: “Via libera a tutte le navi”

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L’Iran riapre lo Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, petroliere comprese, fino alla fine della tregua con gli Stati Uniti. Il cessate il fuoco dura fino al 21 aprile. “In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il restante periodo di cessate il fuoco, sulla rotta coordinata già annunciata dall’Organizzazione portuale e marittima della Repubblica islamica dell’Iran”, annuncia il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. L’annuncio viene accolto con entusiasmo da Donald Trump. “L’Iran ha appena annunciato che lo Stretto d’Iran è completamente aperto e pronto per” la ripresa del “traffico”, scrive il presidente degli Stati Uniti sul social Truth.

L’annuncio arriva mentre filtrano indiscrezioni sul piano in discussione per porre fine alla guerra. Sul tavolo, l’ipotesi secondo cui Washington sbloccherebbe beni iraniani per 20 miliardi di dollari. In cambio, riferisce Axios, Teheran cederebbe agli Usa in particolare le proprie scorte di uranio arricchito al 60%: si tratta di 440 chili di materiale che, con ulteriori step relativamente semplici, arriverebbe alla soglia del 90% necessaria per l’impiego in ambito militare.

Nelle ultime ore, Trump ha fatto riferimento a “notevoli progressi” nel dialogo tra i due paesi e ha prospettato un nuovo round di negoziati nel weekend. Secondo Axios, i colloqui potrebbero andare in scena a Islamabad, in Pakistan, nella giornata di domenica, quando è prevista la scadenza formale dell’attuale tregua.

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