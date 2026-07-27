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Juventus, colpo di mercato e Inter battuta: preso Bolongo. Chi è

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(Adnkronos) – Il primo derby d’Italia, sul mercato, lo vince la Juventus. Il club bianconero – stando alle ultime news di oggi – si è assicurata le prestazioni di Tegra Bolongo, un giovane attaccante di 15 anni proveniente dal Losanna, su cui era forte anche l’interesse dell’Inter. Ma chi è Bolongo?
 

  

Tegra Bolongo è un centravanti di appena 15 anni, ma che si è fatto notare nelle giovanili del Losanna soprattutto per la sua grande forza fisica. Nonostante la giovane età, l’attaccante è alto 1,94 e può vantare anche una buona tecnica. Mancino di piede, ha segnato 14 gol nell’ultimo campionato Elite Under 16 svizzero, venendo convocato dalla nazionale elvetica, nonostante le sue origini congolesi. 

 

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