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Laila Hasanovic esulta e abbraccia Sinner, festa tra fidanzati a Wimbledon

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(Adnkronos) –
Laila Hasanovic ‘pazza’ di Jannik Sinner a Wimbledon 2026. La fidanzata del tennista azzurro ha assistito in tribuna alla finale dello Slam di Londra, vinta da Sinner in quattro set rimontando Alexander Zverev. Il secondo titolo consecutivo del numero 1 del mondo è stato celebrato anche dalla modella danese, che ha seguito con tensione tutta la partita lasciandosi andare a un’esultanza sfrenata al primo match point trasformato. 

Le telecamere hanno infatti ‘pizzicato’ la reazione di Hasanovic, che è scattata in piedi con le braccia al cielo, applaudendo urlando tutta la sua gioia. A fine partita, quando Sinner ha raggiunto il suo team e i familiari in tribuna, i due si sono teneramente abbracciati. 

Hasanovic ha partecipato anche alla tradizionale cerimonia culminata nel ballo tra i vincitori del tabellone maschile e femminile. Mentre Sinner si esibiva in un imbarazzato lento insieme alla ceca Linda Noskova, Laila si gustava la scena ridendo di gusto al fianco del fratello di Jannik, Mark. 

 

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