29.5 C
Firenze
lunedì 13 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ranking Fifa, Italia sempre più giù: cosa cambia per gli azzurri dopo i Mondiali

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – In attesa di ripartire con la scelta del nuovo commissario tecnico, la Nazionale si trova a dover fare i conti con il ranking Fifa. E una classica che non sorride, dopo la mancata partecipazione ai Mondiali 2026. Gli Azzurri, dodicesimi all’inizio del torneo, sono scesi al momento al quindicesimo posto, superati – tra le altre – anche da Svizzera e Croazia. L’Italia si ritrova così al punto più basso dal giugno 2019, dopo l’assenza a Russia 2018. In quel caso, la nazionale era ripartita con Roberto Mancini, arrivando alla vittoria dell’Europeo nell’estate 2021. Un percorso che spera di ripetere il nuovo presidente federale Giovanni Malagò, affiancato dal direttore tecnico Paolo Maldini e dal nuovo advisor Leonardo.  

Ecco il ranking Fifa aggiornato alle semifinali dei Mondiali. Curiosità: le quattro squadre arrivate al penultimo atto del torneo occupano le prime quattro posizioni.  

1) Francia – 1948,97 punti  

2) Argentina – 1943,47 punti  

3) Spagna – 1934,79 punti  

4) Inghilterra – 1889,42 punti  

5) Brasile – 1804,92 punti  

6) Marocco – 1803,99 punti  

7) Portogallo – 1787,85 punti  

8) Belgio – 1778,36 punti  

9) Olanda – 1775,54 punti  

10) Messico – 1754,30 punti  

11) Colombia – 1739,89 punti  

12) Germania – 1726,22 punti  

13) Croazia – 1723,05 punti  

14) Svizzera – 1710,88 punti  

15) Italia – 1704,73 punti
 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
29.5 ° C
30.4 °
28.1 °
58 %
0.9kmh
10 %
Lun
37 °
Mar
37 °
Mer
39 °
Gio
40 °
Ven
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2095)ultimora (1255)Video Adnkronos (444)sport (108)salute (80)Tecnologia (72)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati