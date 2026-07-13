Re Carlo e l’incontro con Harry, Meghan e i nipoti: non è stata una resa, ma un modo per vedere i nipoti

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Se si crede che da ora in poi le cose andranno a gonfie vele in casa Windsor, ci si sbaglia di grosso. L’incontro avvenuto venerdì fra Re Carlo e il principe Harry – dopo tante speculazioni sull’ipotesi se si sarebbero visti oppure no – non sarebbe stato una riconciliazione fra padre e figlio, ma soltanto il modo perché il sovrano incontrasse anche i nipotini, che non vedeva da quattro anni.

Il Re ha accolto i figli di Harry e Meghan nella sua residenza di campagna di Highgrove. L’incontro, a cui hanno partecipato Carlo, il principe Archie e la principessa Lilibet, è stato probabilmente interpretato come un segno di distensione nei rapporti tra il sovrano e il suo secondogenito. Se le cose stanno effetivamente in questo modo, però, di certo non si è trattato di una resa da parte di Charles al figlio.

Secondo quanto riportato da Sky News Australia, una fonte vicina alla famiglia reale avrebbe dichiarato al giornalista Rob Shuter: “Non si è trattato di una resa, ma di un nonno che desiderava rivedere i suoi nipoti. La gente confonde l’empatia con la capitolazione”. La fonte ha aggiunto che, se Buckingham Palace avesse voluto che il mondo vedesse l’incontro come una riconciliazione, ci sarebbe stata una foto dell’evento. Ha poi concluso: “Il fatto che non ci sia stata dice tutto. L’istituzione non ha ceduto. Carlo si è comportato da padre e da nonno, non da capo della monarchia impegnato in negoziati”. I fan della famiglia reale sono stati invitati a non “credere all’isteria” che circonda la riunione reale.

Sembra che Meghan sia arrivata in Gran Bretagna con i suoi due figli il giorno stesso della riunione di famiglia, raggiungendo il marito che vi si trovava fin da lunedì per la presentazione degli Invictus Games di Birmingham del 2027. Essendosi trattato di un incontro privato, non sono state diffuse immagini dell’incontro. Il principe e la principessa del Galles, William e Kate, che si trovavano a Windsor per l’annuale partita di polo di beneficenza, non vi hanno preso parte. Si è trattato della prima volta che il Re ha potuto riabbracciare i suoi due nipoti più piccoli in oltre quattro anni, da quando la famiglia Sussex si era recata nel Regno Unito per le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, nel giugno 2022.

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