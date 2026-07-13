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Sinner vince Wimbledon, ma Courier critica: “Non ha giocato bene”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2026, ma c’è comunque qualcuno che critica. L’ex tennista americano Jim Courier, oggi commentatore televisivo, ha parlato del trionfo dell’azzurro, che ha battuto in quattro set Alexander Zverev nella finale dello Slam di Londra, sottolineando però le difficoltà incontrate nel percorso. 

“A parte la semifinale, non penso che Sinner abbia giocato il suo miglior tennis durante il torneo”, ha detto Courier, “è stato comunque abbastanza bravo da vincerle. La storia della partita è cambiata quando Sinner è riuscito a entrare negli scambi e trovare più ritmo. Nei primi set non ci sono stati scambi lunghi, ma soltanto servizi”. 

“Sono stati set fantastici, ma senza ritmo e questo non ti dà la confidenza necessaria per importi negli scambi”, ha continuato Courier, “nel momento in cui Zverev ha rallentato con la prima, giocando qualche slice in più… era tutto quello che serviva a Sinner”. 

 

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