35.1 C
Firenze
lunedì 13 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Musetti ‘vede’ il ritorno in campo dopo l’infortunio, parteciperà al torneo di Washington

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti ‘vede’ il ritorno in campo. Come apprende l’Adnkronos, il tennista azzurro sta ultimando il suo percorso di recupero dall’infortunio e parteciperà all’Atp 500 di Washington, in programma da sabato 25 luglio a domenica 2 agosto. Il toscano, al momento numero 14 del ranking Atp è reduce da una lesione al retto femorale della coscia sinistra, rimediata agli Internazionali di Roma. Un problema che lo ha costretto a saltare il Roland Garros e tutta la stagione sull’erba, fino a Wimbledon.  

“La riabilitazione sta procedendo molto bene e i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon – aveva scritto l’azzurro sui social qualche settimana fa, annunciando la sua assenza a Londra -. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%”. Il primo passo sarà dunque il Washington Open, negli Stati Uniti.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
35.1 ° C
36.3 °
34 °
40 %
0.9kmh
7 %
Lun
36 °
Mar
37 °
Mer
39 °
Gio
40 °
Ven
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2112)ultimora (1268)Video Adnkronos (445)sport (108)salute (80)Tecnologia (73)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati