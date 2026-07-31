Leggenda dell’Arsenal vende villa a… Liam Gallagher: “Mia moglie vuole tornare a università”

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Una leggenda dell’Arsenal ha venduto una villa a… Liam Gallagher. Tony Adams, ex difensore che con il club inglese ha speso la sua intera carriera accumulando oltre 500 presenze tra il 1983 e il 2002, oltre a 66 gettoni con la Nazionale inglese, ha conmpletato la vendita di un lussuoso immobile per circa 4 milioni di sterline al frontman degli Oasis. Tutto affinché la moglie possa frequentare l’università.

Adams era proprietario di una villa di circa 20mila metri quadrati a Cirencester, nella regione di Cotswolds. L’ex difensore aveva acquistato l’immobile nel 2002, proprio quando si era ritirato dal calcio giocato, alla metà del prezzo a cui l’ha messo in vendita. La tenuta include una piscina, campi da tennis, scuderie e persino un cottage separato dalla villa principale con due camere da letto.

Dopo quasi 25 anni, a far prendere questa sofferta decisione ad Adams è stata la nuova passione della moglie, Poppy Teacher. La donna sta coltivando una nuova passione all’università, decidendo di iscriversi a storia moderna e riprendere così a studiare: “Questa è una nuova era per noi”, ha confermato Adams al Daily Mail, “abbiamo venduto la casa e stiamo tornando a Londra. Mia moglie riprenderà gli studi”.

“Ho detto a Tony che avrei voluto occuparmi di storia moderna e lui mi ha chiesto: ‘Come fai a pagarla?’ e io ho risposto: ‘Non si può!'”, ha raccontato Teatcher, “Ma credo che sia orgoglioso. Dice a tutti che sto facendo un dottorato, ma in realtà è una laurea magistrale. Ho cresciuto i figli e ora ho bisogno di usare di nuovo il cervello. Io e Tony vogliamo vivere a Londra, fare cose come andare alle gallerie d’arte”.

Molto soddisfatto dell’affare anche Gallagher, che si sta godendo la sua nuova villa e ha già legato con i nuovi vicini: “Sono assolutamente incredibili, non hanno smesso di prepararmi torte e focaccine”.

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