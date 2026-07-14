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Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Con Torre Vergata, restituita al territorio opera di grande importanza”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “La cerimonia di svelamento di oggi è molto importante perché consente di restituire al territorio un’opera di grande importanza e interesse in tante epoche storiche e consente di poter essere visitata da tutte le fasce della popolazione, a partire dalle scuole, per arrivare ai residenti del territorio che in qualunque momento desiderino, possono venire a visitare questo splendido museo”. Così è intervenuto, oggi a Roma, il rettore dell’università degli studi di Roma Tor Vergata Nathan Levialdi Ghiron alla cerimonia con cui è stata svelata, dopo la ristrutturazione, la Torre Vergata, dalla quale l’Ateneo e il quartiere romano in cui esso è situato prendono il nome.  

Contestualmente è stato riaperto al pubblico il Museo archeologico universitario del territorio, ospitato non più dal Campus universitario ma da Villa Gentile, all’interno della quale è inglobata parte della Torre Vergata.  

Le testimonianze del passato offerte da questo museo “sono fruibili sia attraverso un percorso multimediale – spiega – che consente di poter vivere diverse epoche storiche in modo immersivo, sia attraverso testimonianze concrete con delle vestigia effettive dell’epoca”. 

“L’Ateneo – in tale contesto – ha un ruolo fondamentale perché ha coordinato tutto il progetto di ristrutturazione, insieme alla Sovrintendenza, instaurando un rapporto interistituzionale molto importante, che prosegue da molti anni e ha il pregio di poter rendere fruibile l’opera anche a tutti gli studenti che frequentano la nostra università”, conclude Levialdi Ghiron. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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