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Morta la ciclista Laura Viktoria Hartig: tre settimane fa l’incidente durante il viaggio di nozze in Italia

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta Laura Viktoria Hartig, la ciclista tedesca di 30 anni rimasta gravemente ferita nel drammatico incidente dello scorso 23 giugno sulla strada statale 242 del Passo Sella. Dopo tre settimane di ricovero e di lotta tra la vita e la morte, la giovane è morta lunedì 13 luglio in una clinica di Murnau, in Germania, dove era stata trasferita.  

L’incidente si era verificato mentre la 30enne stava percorrendo la discesa verso Canazei. All’altezza di una curva – per cause in corso di accertamento – la bicicletta si era scontrata frontalmente con una moto, guidata dall’ex discesista della nazionale italiana Peter Runggaldier. 

La bicicletta della donna si era spezzata in due a causa della violenza dell’impatto e le sue condizioni erano apparse subito critiche. I soccorritori, intervenuti in pochi minuti, l’avevano rianimata sul posto prima del trasferimento in elicottero all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Dopo oltre due settimane di ricovero, il 9 luglio la donna era stata trasferita in una clinica specializzata di Murnau, in Germania, dove è morta ieri, lunedì 13 luglio.
 

Laura Viktoria Hartig si era sposata soltanto poche settimane prima della tragedia e si trovava in Trentino-Alto Adige insieme al marito per trascorrere una parte del viaggio di nozze. Anche Peter Runggaldier era rimasto gravemente ferito nello scontro, ma l’ex atleta azzurro – trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento – non è mai stato in pericolo di vita. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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