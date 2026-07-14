Ex difensore di Inter e Milan Dario Simic arrestato in Croazia per corruzione

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Dario Simic è stato arrestato in Croazia nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità nella realizzazione di un campeggio a Tisno. A riferirlo è la stampa croata, secondo cui insieme all’ex difensore di Inter e Milan sono stati fermati anche un’ex funzionaria dell’amministrazione regionale del turismo e un imprenditore locale.

L’inchiesta riguarda il rilascio delle autorizzazioni edilizie per la struttura ricettiva. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, tra il 2020 e il 2021 sarebbero stati concessi permessi nonostante parte dei terreni interessati fosse classificata come non edificabile e non conforme ai requisiti urbanistici previsti dalla normativa. Gli inquirenti ipotizzano che le autorizzazioni siano state ottenute mediante episodi di presunta corruzione. Le indagini sono in corso e la posizione degli indagati è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

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