Ruud-Tsitsipas, a Gstaad è sfida… dal balcone

(Adnkronos) –

Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas danno spettacolo a Gstaad, in Svizzera. Anche fuori dal campo. I due tennisti, che domani saranno impegnati negli ottavi di finale del torneo elvetico, sono stati protagonisti direttamente… da casa. O meglio, dal balcone di casa. Il norvegese e il greco hanno preso le racchette dalle abitazioni rispettivamente affittate per il torneo, sono usciti sui balconi con le racchette in mano e hanno cominciato a scambiare, tra le risate di decine di tifosi presenti per strada.

Il video del simpatico siparietto è diventato presto virale e ha fatto il giro dei social. Oggi, restando al campo, Tsitsipas ha battuto Buse ai sedicesimi del torneo Atp 250.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)