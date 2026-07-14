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Mondiali, è boom anche sui social: record di follower per l’Argentina

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La corsa ai Mondiali 2026 riguarda anche i profili social delle quattro semifinaliste che puntano a sollevare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. L’ultima analisi di Arcadia delinea la crescita social delle quattro squadre rimaste in corsa: Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra.
 

Dall’11 giugno a oggi, è su TikTok che gli account social delle nazionali hanno registrato gli incrementi maggiori di nuovi follower. Qui, il record è dell’account francese con +2.7 milioni. I Bleus si portano a casa anche il primato delle reaction su Instagram con 81.7 milioni di interazioni e delle visualizzazioni dei video, con 885 milioni di views solo su Instagram. A postare di più sono invece gli account dell’Inghilterra, con 800 post in un mese tra Instagram e TikTok. 

Gli account Instagram e TikTok della Uefa – come spiega l’analisi Arcadia – hanno registrato dei numeri straordinari, le visualizzazioni complessive dei video e reel hanno superato i 15 miliardi. In particolare i 2920 video postati sull’account di TikTok hanno ottenuto 11 miliardi e 340 milioni di visualizzazioni, con un incremento di follower di circa 25 milioni. Dall’inizio dei Mondiali, inoltre, gli account delle quattro semifinaliste hanno fatto registrare una crescita milionaria di nuovi follower, ma principalmente è TikTok il social media dove sono stati ottenuti gli incrementi più cospicui. Gli account dell’Argentina sono quelli che, nel complesso, hanno aumentato maggiormente i follower (+2,4 milioni su Instagram e +2,6 milioni su TikTok).
 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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