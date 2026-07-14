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Inghilterra, Joe Cole sfotte Messi: “Lo manderemo a dormire”

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(Adnkronos) –
Lionel Messi nel mirino dell’Inghilterra. La Nazionale dei Tre Leoni sfiderà l’Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026, in una partita molto sentita non solo per motivi sportivi. Da Oltremanica il livello dello scontro si è alzato con alcune dichiarazioni di ex calciatori, più o meno noti, che hanno preso in giro il numero 10 del’Albiceleste. 

“La prima volta di Messi contro l’Inghilterra? Lo metteremo a dormire”, ha detto Joe Cole, ex trequartista della Nazionale inglese al podcast ‘The rest is football podcast’, “abbiamo troppa velocità per i punti di forza dell’Argentina. Li batteremo al 100%, lo sento nelle ossa”. 

 

sport

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