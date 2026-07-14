37.2 C
Firenze
martedì 14 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vannacci molla il ‘giustiziere’ di Ascoli: “Sempre contrario a violenza se non per difesa, questo non mi sembra il caso…”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Vedo solo oggi quel filmato, io sono sempre stato contro la violenza se non giustificata da necessità di difesa, e questo non mi sembra il caso….”. Lo dice all’Adnkronos Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, prendendo così le distanze dall’imprenditore Giuseppe Barboni, campione di lotta greco-romana ed esponente marchigiano di Fn, che sabato sera ha preso a pugni Michael Habeeb Jousif, l’uomo assiro-iracheno a San Benedetto del Tronto, postando poi sui social il video con le immagini del pestaggio. Oggi dopo la denuncia della vittima, picchiata da Barboni per un presunto blocco al traffico, è intanto stato aperto un fascicolo dalla Procura di Ascoli Piceno per accertare la dinamica dei fatti.  

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
37.2 ° C
38.2 °
34.8 °
29 %
4kmh
99 %
Mar
36 °
Mer
34 °
Gio
40 °
Ven
41 °
Sab
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2134)ultimora (1278)Video Adnkronos (447)sport (108)salute (79)Tecnologia (78)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati