37.2 C
Firenze
martedì 14 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Crac della società Fenice, Fabrizio Corona patteggia

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – I giudici della seconda sezione penale di Milano, presieduta da Nicola Clivio, hanno accolto l’istanza di patteggiamento di una pena pecuniaria per Fabrizio Corona accusato di bancarotta fraudolenta. Il procedimento riguardava l’ex società la Fenice srl, e, in particolare, la sua vecchia casa di via De Cristoforis a Milano, a pochi passi da corso Como. Secondo le indagini del pubblico ministero Luigi Luzi, la vecchia abitazione di Corona sarebbe stata intestata “fittiziamente” dall’ex agente fotografico a un collaboratore e così distratta dal patrimonio della società, poi fallita.  

L’accordo di patteggiamento a 10 mesi, ma convertiti in una pena pecuniaria, avanzata dal difensore Ivano Chiesa aveva trovato l’ok della procura e ora anche dei giudici. Corona ha già versato circa 40mila euro di risarcimento all’Agenzia delle Entrate e ha poi concordato la pena in continuazione con una precedente condanna definitiva per il crac di una delle sue società.  

Nel processo odierno è imputata anche la madre dell’ex fotografo dei vip, Gabriella Privitera, difesa dalla legale Cristina Morrone. Nel rito abbreviato, lo stesso pm ha chiesto l’assoluzione perché era “inconsapevole” di essere l’amministratrice della società del figlio. La sentenza per Privitera è attesa per il prossimo 15 settembre. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
37.2 ° C
38.2 °
34.8 °
29 %
4kmh
99 %
Mar
36 °
Mer
34 °
Gio
40 °
Ven
41 °
Sab
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2134)ultimora (1278)Video Adnkronos (447)sport (108)salute (79)Tecnologia (78)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati