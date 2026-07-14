Nicolò De Devitiis lascia Le Iene: “È arrivato il momento di provare a diventare grandi”

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Nicolò De Devitiis lascia Le Iene. Lo ha annunciato lo stesso inviato del programma di Italia1 con un post condiviso sui social in cui ha mostrato la sua prima foto scattata da ‘iena’ nel 2014: “Dopo 12 anni bellissimi, lascio Le iene. Questa per me è stata ‘LA’ scuola dove ho imparato a fare questo mestiere circondato da professionisti geniali. In questi anni ho avuto il tempo di fare le elementari, medie e liceo… ora, è arrivato il momento di provare a diventare grandi, di andare all’Università. Non so ancora con certezza quale sceglierò, ma sento che è arrivato il momento di fare quel passo”, ha scritto De Devitiis.

Una scelta maturata nel corso di diversi mesi: “Era da mesi che da solo nel letto, prima di andare a dormire, scorrevo queste foto e pensavo da dove sono partito, con la mia bici nel 2014, e dove sono arrivato. A quante ne abbiamo passate: incontri, difficoltà, sacrifici, cadute, frattura di 2 vertebre (per proteggere il microfono che mi voleva esser tolto), pianti, sorrisi, soddisfazioni, gioie… e non vi nego che mi scendeva sempre una lacrima. Come d’altronde adesso mentre sto scrivendo di getto questo messaggio”, confessa il 36enne.

De Devitiss pubblica a corredo del post le foto con tutti i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che ha avuto l’onore di conoscere e di cui ha potuto raccontare “le loro storie di vita”: “Un grazie gigante va a tutte le persone che mi hanno aiutato, a tutte coloro con cui ho avuto a che fare e ho lavorato, a quelle che ho fatto incazzare chiedo scusa, a quelle che mi hanno voluto bene e me ne vogliono ancora dico Grazie. Grazie a tutti”.

Poi, i ringraziamenti verso la famiglia de Le Iene: “Saluto il posto più vero e onesto della TV, dove ho avuto l’onore di crescere, imparare un mestiere e che mi ha dato la possibilità di conoscere ed intervistare persone speciali. Ringrazio tutti i miei colleghi, autori, operatori e inviati, uno più bravo dell’altro, fonte di stimoli continui. La produzione sempre presente. E te, Davide, mi hai cambiato la vita, prendendomi dal niente dopo aver letto quella mail di maggio 2014 dove un giovane commesso 23enne romano ti si proponeva. Subito hai creduto in me mettendomi alla prova continuamente e rendendomi ciò che sono ora, ti voglio bene”.

“Ora vado – conclude il conduttore – è arrivato il momento di provare a diventare grandi. Quando tra un po’ di tempo tornerò con la prossima avventura spero di ritrovarvi qui al mio fianco come da 12 anni a questa parte. Mi avete sempre dato tantissimo. Vi abbraccio forte, a presto”.

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