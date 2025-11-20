11.6 C
Loredana Cannata arrestata in Vaticano, il messaggio per il Papa: “Aiutaci ad abolire la corrida”

(Adnkronos) –
Loredana Cannata è stata arrestata in Vaticano. L’attrice e concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha scavalcato la transenna che separa i fedeli dal pontefice durante l’udienza generale di Papa Leone XIV che si è tenuta ieri, mercoledì 19 novembre, in Vaticano.  

Cannata, anche conosciuta per essere un’attivista, si è inginocchiata con un cartello in mano: “Papa Leone, aiutaci ad abolire la corrida”. Dopo l’azione illegale, Cannata si è rivolta ai social per lanciare il suo appello. “E’ vero, ho scavalcato la transenna, cosa vietata, ma a volte superare il limite è necessario per accendere un dibattito e per cercare di riportare il limite di ciò che è legale più vicino al limite di ciò che è lecito”, ha esordito l’attrice che ha riconosciuto il suo errore e che per questo motivo è stata “bandita a vita dal Vaticano”. 

 

“Mi permetto di dirle – scrive Cannata sui social rivolgendosi direttamente al Papa – che è la corrida a dover essere bandita dalla Chiesa, perché purtroppo ancora oggi ha troppi legami con questa pratica violenta in cui decine di migliaia di tori innocenti vengono torturati e sempre uccisi”. E ancora: “Molti preti, vescovi e addirittura cardinali supportano e benedicono la corrida, che spesso viene fatta durante le feste dei santi cattolici”. 

Prosegue la sua richiesta verso il pontefice: “La sua parola sarebbe potente e preziosa per mettere fine a questo orrore, e per ribadire che la violenza e la morte di creature innocenti non può essere considerato uno spettacolo, a cui assistono anche i bambini”. 

“Conosco la sua sensibilità – conclude Cannata nel suo messaggio social – verso i più deboli e vulnerabili, ci aiuti a proteggere anche queste creature innocenti da un orrore mascherato da cultura e benedetto da chi dovrebbe glorificare la vita”. 

