17.5 C
Firenze
sabato 9 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Ogni anno siamo qui per ricordare quanto sia importante la prevenzione. Quest’anno lo facciamo in uno dei luoghi più belli del mondo, Piazza del Popolo. Allestire un campo da tennis qui, unendo lo sport alla bellezza che ci circonda e alla partecipazione dei cittadini che si sottopongono a screening gratuiti, è qualcosa di straordinario”. 

Così il cantautore Luca Barbarossa all’Adnkronos Salute, tra i protagonisti della 15ª edizione di Tennis & Friends. 

“Lo sai perché gioco qui? Perché ho l’affanno… e se mi succede qualcosa so che posso contare su tanti medici”, ha aggiunto con ironia. 

Per tutta la giornata, nell’ambito dell’iniziativa coordinata dalla Asl Roma 1, i cittadini possono sottoporsi gratuitamente a visite e controlli medici. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.5 ° C
18.2 °
16.8 °
78 %
0.9kmh
0 %
Sab
24 °
Dom
18 °
Lun
23 °
Mar
22 °
Mer
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1900)ultimora (972)Video Adnkronos (269)ImmediaPress (241)lavoro (85)salute (78)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati