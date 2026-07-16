37.7 C
Firenze
giovedì 16 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mare, Urso: “Italia leader nella filiera underwater, suo valore 3,5 miliardi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il primo rapporto nazionale sulla dimensione subacquea italiana rappresenta una fotografia organica di un’ecosistema produttivo strategico del nostro Paese”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana organizzata al Senato su iniziativa della senatrice Simona Petrucci, presidente dell’Intergruppo Parlamentare sull’Economia del Mare. “Questa filiera – ha sottolineato il ministro citando i dati del Rapporto – fattura 3,5 miliardi di euro e può contare su un capitale umano di grande qualità, con oltre 25mila laureati. La dimensione subacquea è una infrastruttura invisibile, sotto il mare scorrono dati, energia, la sicurezza dei nostri approvvigionamenti e l’Italia, con le sue capacità e la sua posizione strategica, può ambire ad ricoprire un ruolo di leadership europeo rispetto alla filiera dell’underwater”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
37.7 ° C
38.2 °
36.5 °
39 %
1.3kmh
1 %
Gio
35 °
Ven
36 °
Sab
36 °
Dom
37 °
Lun
37 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2105)ultimora (1272)Video Adnkronos (447)sport (103)Tecnologia (75)salute (71)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati