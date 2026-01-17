12.7 C
Firenze
sabato 17 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Martina Colombari, il difficile percorso del figlio Achille: “Orgogliosa di essere la sua mamma”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Sono orgogliosa di essere la sua mamma”. Martina Colombari, ospite oggi a Verissimo, è tornata a parlare delle difficoltà vissute dal figlio Achille Costacurta, nato dal matrimonio con Billy Costacurta. Un racconto intimo e profondo che ha toccato anche l’unione e il rapporto della coppia: “Io e Billy stiamo insieme da 30 anni. Siamo molto diversi, ci sono stati momenti di crisi, ci siamo allontanati per un anno. La vita di coppia va costruita, va coltivata. È troppo facile mollare”.  

Al centro del racconto, l’adolescenza complicata di Achille, la sua adolescenza difficile, segnata da sofferenze profonde: sette Tso, la diagnosi di Adhd e un tentativo di suicidio. Colombari ha spiegato come queste dure prove hanno rafforzato il legame con il marito: “Siamo stati uno il supporto dell’altro”.  

“Sentire parlare del passato di Achille mi fa ancora male. Lui ne parla con apparente serenità e con sicurezza, voleva liberarsi di questo mese. Ci sono stati periodi molto difficili. Io da mamma ho fatto quello che andava fatto, ho cercato di tenerlo per mano. Non è stato facile gestire questa situazione. Si poteva fare male per davvero. È stato un periodo tosto”.  

E riguardo alle critiche che Colombari ha ricevuto negli anni: “Io mi sono sentita attaccata da tanti e da tutti. Si è messo in discussione il mio essere madre, la mia capacità di gestire mio figlio. Non è stato facile”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.7 ° C
13.8 °
11.6 °
53 %
5.7kmh
0 %
Sab
12 °
Dom
13 °
Lun
10 °
Mar
8 °
Mer
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1174)ultimora (1055)Eurofocus (50)demografica (36)sport (33)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati