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Matrimonio a Roma per Will Smallbone, centrocampista del Millwall: l’arrivo della sposa

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Il calciatore inglese Will Smallbone, naturalizzato irlandese, centrocampista della squadra inglese del Millwall (in prestito dal Southampton) ha scelto Roma per celebrare il suo matrimonio con la compagna Sofia Lepore. I due hanno annunciato il matrimonio nel giugno del 2024 quando il calciatore ha chiesto la mano della fidanzata a Los Angeles. Dopo un anno hanno scelto la storica Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, nel centro storico della Capitale, per celebrare le loro nozze.  

Al suo arrivo la sposa è stata accolta dagli applausi dei turisti fermi in piazza e dai clacson delle macchine bloccate nel traffico. 

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