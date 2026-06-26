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Microsoft, Antitrust avvia istruttoria su aumento prezzo abbonamento ‘365’

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato annuncia di avere avviato un’istruttoria nei confronti delle società Microsoft Ireland Operations Ltd. e Microsoft S.r.l. per “pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull’aumento del prezzo di abbonamento al servizio ‘Microsoft 365’ “. Queste – sottolinea l’Antitrust – “sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato, senza evidenziare adeguatamente che ‘Microsoft 365’ è stato integrato dai servizi di intelligenza artificiale “Copilot” e “Designer”. Inoltre, ai consumatori sarebbe stato imposto, come opzione di default e salvo l’esercizio del recesso, un nuovo piano di abbonamento con un prezzo più elevato”. 

Secondo l’Autorità, questa condotta sarebbe “contraria alla disciplina consumeristica perché Microsoft non avrebbe fornito agli utenti informazioni sufficienti per apprezzare le modifiche apportate al servizio offerto e, per l’effetto, assumere scelte informate e consapevoli sull’opportunità o meno di procedere al rinnovo contrattuale. La stessa modalità comunicativa costituirebbe anche una pratica aggressiva perché avrebbe indebitamente compresso l’autonomia negoziale dei consumatori”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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