Milan-Bologna, alle 21 la finale di Coppa Italia – La partita in diretta

(Adnkronos) – È il grande giorno della finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma. Oggi, mercoledì 14 maggio, il Milan sfida il Bologna nell’ultimo atto del torneo nazionale. Le due squadre si sono affrontate proprio pochi giorni fa in campionato, quando i rossoneri si sono imposti 3-1 grazie alla doppietta di Santiago Gimenez e al gol di Christian Pulisic, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio emiliano firmato da Riccardo Orsolini.

SEGUI LA PARTITA IN DIRETTA

La finale di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Mediaset. Il match sarà visibile quindi in chiaro su Canale 5, così come in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.