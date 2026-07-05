32.8 C
Firenze
domenica 5 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano, 55enne accoltellato fuori da un bar. L’aggressore: “Divertente, appena esco lo rifaccio”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”: una frase choc di questo tipo avrebbe rivolto alle forze dell’ordine, secondo quanto si apprende, il 22enne Lamin Saidilly bloccato dalla polizia ieri a Milano dopo l’accoltellamento di un uomo di 55 anni che si trovava fuori da un bar.  

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si era fermata a parlare con alcuni clienti all’esterno del locale La Giada in via Capecelatro, quando è spuntato l’aggressore che, senza dire nulla, si è scagliato inspiegabilmente contro l’uomo, accoltellandolo una ventina di volte. Il padre del 55enne ferito sarebbe subito intervenuto per difendere il figlio e, con l’aiuto degli altri clienti, il 22enne è stato bloccato fino all’arrivo della polizia che poi lo ha portato a San Vittore. 

A quanto si apprende l’uomo è stabile, sedato e ancora in prognosi riservata. Subito dopo l’aggressione era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. 

﻿ 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.8 ° C
33.5 °
31.5 °
43 %
0.9kmh
0 %
Dom
33 °
Lun
33 °
Mar
36 °
Mer
36 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2133)ultimora (1289)Video Adnkronos (457)sport (115)salute (88)Tecnologia (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati