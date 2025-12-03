Milano Cortina 2026, riapre vendita biglietti per cerimonia inaugurale e finale hockey maschile

(Adnkronos) – Occhi aperti per uno degli appuntamenti più attesi di Milano Cortina 2026. Da oggi, mercoledì 3 dicembre, tifosi e appassionati potranno nuovamente assicurarsi un posto per la finale di hockey su ghiaccio maschile, ma anche per l’attesa cerimonia inaugurale di San Siro. La vendita dei biglietti riaprirà alle 16.

Intanto, l’hockey. Il torneo si svilupperà nell’arco di tre settimane, durante le quali gli atleti daranno vita a una serie di incontri, in un crescendo di tecnica e intensità. L’evento sarà impreziosito dalla partecipazione dei giocatori della National Hockey League, che faranno il loro ritorno in una competizione Olimpica per la prima volta dal 2014. Il percorso condurrà alla finale che assegnerà l’oro, in programma alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena il 22 febbraio 2026. La riapertura delle vendite comprende anche i biglietti per la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi in Categoria D, la fascia di prezzo più conveniente: in arrivo una nuova occasione per vivere lo spettacolo dell’evento in programma allo Stadio San Siro il 6 febbraio 2026.

Inoltre, in occasione della Giornata Mondiale della Disabilità, Milano Cortina 2026 invita il pubblico a scoprire la forza, il talento e la capacità di ispirare degli sport Paralimpici. La Flash Price Promo sarà attiva il 3 dicembre, con un -20% su tutti i biglietti dei Giochi Paralimpici Invernali, e resterà valida fino alle 10 del 4 dicembre 2025.

Un’iniziativa pensata per avvicinare sempre più persone alle discipline paralimpiche. Saranno messi a disposizione a partire da 10 euro per gli under 14, previa disponibilità, i biglietti per le seguenti discipline: biathlon paralimpico, curling in carrozzina, para ice hockey, sci alpino paralimpico, sci di fondo paralimpico, snowboard paralimpico.

I singoli biglietti di Milano Cortina 2026 sono in vendita unicamente sul portale ticketing ufficiale. Tutti i biglietti per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali saranno digitali.

