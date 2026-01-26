10.1 C
Firenze
lunedì 26 Gennaio 2026
Milano-Cortina, Abodi: “Ghali a cerimonia? Il suo pensiero non sarà espresso sul palco”

(Adnkronos) – Ghali parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. “Le caratteristiche della cerimonia di apertura sono baricentriche sul rispetto dello sport” ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “Questo azzera i rischi di libera interpretazione. La scelta degli artisti si associa anche alla scelta delle performance, sicuramente su quel palcoscenico, al di là del vissuto di ogni artista, non ci saranno equivoci sull’indirizzo di carattere ideale, culturale e anche etico”.  

L’artista di origini tunisine, si esibì a Sanremo nel 2024, lanciando l’appello ‘Stop al genocidio’. “Non mi crea alcun imbarazzo non condividere il pensiero di Ghali e i messaggi che ha mandato – ha proseguito Abodi – ma ritengo che un Paese debba sapere reggere all’urto di un artista che ha espresso un pensiero che non condividiamo e che non sarà espresso su quel palco”. 

 

“È chiaro che spero che Ghali abbia ricevuto delle indicazioni o delle linee a guida sul ‘ruolo’ che deve svolgere. Quindi spero capirà cosa deve fare in quel contesto e in quel momento” ha detto Noemi Di Segni, presidente dell’Ucei. “Sono fiduciosa che capirà cosa è chiamato a fare in quel contesto e in quel momento” conclude. 

 

