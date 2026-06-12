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Milano, in due su monopattino si scontrano con auto: morto 19enne

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Drammatico incidente stradale nella notte a Milano. La vittima è un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno a mezzanotte il mezzo a due ruote si è scontrato in via dell’Innovazione con un’auto guidata da una 21enne. Per il giovane, immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Niguarda, non c’è stato nulla da fare. Feriti, in maniera lieve, il giovane alla guida del monopattino, un 21enne, e la 21enne a bordo dell’auto.  

Alla base del tragico incidente sembrerebbe esserci una mancata precedenza da parte del monopattino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo a due ruote, proveniente da viale Pirelli, mentre percorreva via Caldirola in direzione di piazzale Egeo, arrivato all’incrocio con viale dell’Innovazione avrebbe proseguito senza rispettare la segnaletica. L’auto, una Kia Picanto, guidata da una 21enne risultata negativa ai test di alcol e droga, proveniente da via Beccaro non ha potuto fare a meno di travolgere il monopattino guidato da un 21enne, rimasto lievemente ferito. Il pm ha disposto l’autopsia e il sequestro dei mezzi. Sul posto al momento, spiegano gli investigatori, non sono stati trovati caschi eventualmente indossati dai due ragazzi sul monopattino. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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